 ドル円が高値圏で推移すると、「まだ円安は続くのか」「ここから買っていいのか」「介入はあるのか」と悩む個人投資家は多いでしょう。方向感があるように見えても、介入や要人発言、地政学リスクなどで一気に値動きが変わることもあります。 トレード歴13年目のramenKing氏は、取材時点のドル円について「基本的には円安トレンドがベース」としながらも、「かなり触りづらい」と語ります。 今回は、現在のドル円