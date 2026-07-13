ジム通いをはじめて安心して暴飲暴食していたら普通に太りました。大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。◆数年後の「答え合わせ」ができてしまうお仕事今日のテーマは「出世しないサラリーマンの特徴」です