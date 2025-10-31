今年も"渋ハロ"の季節がやってきた。渋谷区は10月31日のハロウィン当日に向けて、区の象徴であるハチ公像をシートと柵で包囲。シートには今年のキャッチフレーズ〈禁止だよ！迷惑ハロウィーン〉が大きく掲げられた。【写真】「丸出し」状態の金髪女性が転倒、通りすがりの男性にキス、出没した有名ラッパーに群がる人々…2024年のハロウィン乱痴気騒ぎキー局社会部記者が言う。「長谷部健渋谷区長は2日、記者会見で『いいハ