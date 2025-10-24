10代•現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、8月22日から9月6日にかけ、全国の現役女子高生498人を対象に「あなたには得意なモノマネがありますか?」というアンケート調査を実施した。調査はインターネットを通じて行われた。  今回の調査の結果、「ある」と回答したのが34.5%、「ない」と回答したのが66.5%となり、約3人に1人の女子高生は「得意なモノマネがある」ということがわか