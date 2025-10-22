天才子役としてデビューから42年。変わらない若々しさから「奇跡の40代」と絶賛されている女優の安達祐実（44）。前夫との離婚から2年、NEWSポストセブンの取材で新恋人と交際していることがわかった。【写真】「ノリに乗ってる茶髪クリエイターの一人」NHKの敏腕プロデューサーと腕をからめて歩く安達祐実シングルマザーとして長男を育てる安達は、自宅で新たなパートナーと半同棲状態にあった──。映画にドラマ出演、アパ