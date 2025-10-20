9月下旬、ある注目の離婚裁判が始まった。しかし、離婚裁判にもかかわらず、夫の姿が裁判所にない。夫は妻を殺そうとしてつかまり、外国の刑務所で服役中だというのだ。しかし、本当に恐ろしいのは殺人そのものではなかった。異例のオンライン審理で進められた離婚裁判は、詳細を知れば知るほど「事実は小説よりも奇なり」としか言いようがなく……。（フリーランスライターふるまいよしこ）被告は裁判所にいない〜注目の離婚裁