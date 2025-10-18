埼玉県上里町七本木の関越自動車道下り線で１７日早朝、乗用車とトラックが衝突した事故で、県警高速隊は同日、乗用車を運転していた東京都瑞穂町駒形富士山、会社員の男（５２）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（酒気帯び運転）の両容疑で逮捕した。調べに対し、容疑を認めているという。同隊によると、男からは基準値の３倍のアルコール分が検出された。この事故では、１７日午前６時３５