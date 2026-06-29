窓ガラスが割られる被害に遭った富士山7合目の救護所＝6月22日、山梨県富士吉田市（山梨県提供）山梨県は29日、富士山の7合目にある県の救護所の窓ガラスが閉山中に割られ、何者かに侵入される被害に遭ったと明らかにした。診察用ベッドにアルミシートが残されており、登山者が暖を取るために侵入したとみられる。県警は建造物侵入容疑で調べる。富士山の今年の山開きは、山梨側の「吉田ルート」、静岡側の「須走ルート」とも