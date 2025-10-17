マキノン氏が語る“日本語”「『ひき肉です！』が大好き2023年に西武でプレーしたデビッド・マキノン氏は現在、ポッドキャスト番組「Pacific Swings （パシフィック・スイングス）」を立ち上げ、日本のファンに向けて発信している。X（旧ツイッター）でも度々日本語投稿を行なっているが、現役時代も積極的に勉強したという。「（語学アプリの）Duolingoはやっていました。でも、実際に人と話して勉強する必要があります。難しい