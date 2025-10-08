「暴君のシェフ」効果だ。Netflixで世界的な人気を集めたドラマで、暴君役で出演した俳優イ・チェミンが、韓国企業評判研究所が7日発表したドラマ俳優ブランド評判25年10月ビッグデータ分析で、1位となった。2位はソン・スンホン、3位はイ・ヨンエと大物俳優の名前が入った。「暴君のシェフ」で共演したガールズグループ少女時代YOONA（ユナ）は6位に入った。9月7日から10月7日まで放送したドラマに出演中の俳優100人を対象にした