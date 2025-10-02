9月29日よりNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の放送が始まった。怪談で有名な文豪、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）とその妻・小泉セツをモチーフにしている本作。八雲をモデルとしたヘブンをトミー・バストウ（34）、セツをモデルにしたヒロイン・松野トキを郄石あかり（22）が演じる。今回も前作『あんぱん』同様に多様で豪華な俳優陣が揃っているが、もっとも視聴者の期待を背負っている俳優は誰なのだろうか。そこで本誌