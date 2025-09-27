【ワシントン共同】トランプ米政権は26日、米国で生まれた子どもに自動的に国籍を与える出生地主義制度を大幅に見直す大統領令を認めるよう連邦最高裁に申し立てた。CNNテレビが報じた。最高裁は6月に出した判断で全米レベルで大統領令を差し止めた下級審の仮処分の適用範囲を制限したが全面的には退けず、法廷闘争が続いている。政権側は、出生地主義制度を擁護する下級審の判断が「何十万人もの不適格な人々に米国籍の特権を