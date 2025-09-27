26日、国連総会で演説するイスラエルのネタニヤフ首相＝米ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】イスラエルのネタニヤフ首相は26日、国連総会一般討論で演説した。英国やフランスなど各国が相次いで表明したパレスチナ国家承認について「テロリズムを助長する恥ずべき決定」だと非難した。パレスチナ国家樹立は「狂気の沙汰」だとも主張し、イスラエルとの2国家共存を容認しない考えを改めて強調した。ネタニヤ