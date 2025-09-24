スポニチスポニチアネックス

上戸彩 結婚までの道のりを明かす「いろんな順番で許可を取りに」

  • 上戸彩が24日の「徹子の部屋」で、27歳で結婚した当時を振り返った
  • スポンサーがいるため「いろんな順番で、こう許可を取りに行ったり」と回顧
  • 「今はダメって言われて、結婚延びたりもしてました」などと明かした
