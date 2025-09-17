サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたコーナーを有効活用できるL字デスク「102-DESKF003-7SETシリーズ」と、コの字デスク「102-DESKF003-7SET2シリーズ」を同時に発売した。■2タイプのデスクを同時発売今回登場するのは、作業効率を高めるコの字デスクとL字デスクの2タイプ。コの字デスクは足元が広く使えるフレームレス設計、L字デスクはコーナーを