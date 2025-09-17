シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたL字デスク14サイズと、コの字型デスク9サイズ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたコーナーを有効活用できるL字デスク「102-DESKF003-7SETシリーズ」と、コの字デスク「102-DESKF003-7SET2シリーズ」を同時に発売した。
■2タイプのデスクを同時発売
今回登場するのは、作業効率を高めるコの字デスクとL字デスクの2タイプ。コの字デスクは足元が広く使えるフレームレス設計、L字デスクはコーナーを活かした空間効率が特長。どちらもシンプルで美しいデザインと高い機能性を備え、在宅ワークからオフィスまで幅広く活躍する。
■L字デスクで作業スペースを拡大
「102-DESKF003-7SET」は、部屋の角を活用できるL字型。幅100〜180cmから選べるサイズ展開で、限られた空間でも広い作業エリアを確保できる。補強フレームやアジャスター付きで安定性も抜群。資料作業やデュアルモニタ環境にも対応し、効率的なワークスペースを実現する。
■コの字デスクでゆったり快適
「102-DESKF003-7SET2」は、シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたコの字型。足元にフレームがなく、椅子の動きもスムーズ。耐荷重50kgの強度を備え、PCやプリンタを安心して設置できる。フレームはスチール製で、マグネット式アクセサリも装着可能。シンプルながら快適さを追求した設計だ。
■両モデル共通の安心設計
どちらのデスクも高強度のメラミン化粧板を採用し、傷や汚れに強く清潔を保てる。バックフレームと補強バーにより横揺れやたわみを抑制。さらにモニタアーム対応の補強プレートも用意されており、多様なワークスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。長く安心して使用できる仕様だ。
■自宅からオフィスまで幅広く活躍
シンプルかつ機能的な設計で、自宅でのリモートワーク、オフィスの導入、学習スペースの確保など、用途を選んだ。カラー展開もホワイト・ブラック・ブラウンなどインテリアに馴染むバリエーションを用意。機能性とデザイン性を兼ね備えた両モデルは、多様な働き方や学び方にフィットする。
■サンワダイレクト L字デスク 幅140cm 奥行150cm モニターアーム対応 ゲーミングデスク ブラウン「102-DKF00549BR」
■サンワダイレクト L字デスク 幅140cm 奥行150cm モニターアーム対応 ゲーミングデスク ブラウン「102-DKF00549BR」
