ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 虐待によって死亡した0歳児の人数、過去3番目の多さに 子どもへの虐待 時事ニュース 日テレNEWS NNN 虐待によって死亡した0歳児の人数、過去3番目の多さに 2025年9月11日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2023年度、全国で心中以外の虐待によって死亡した0歳児は33人だった 2005年に調査を開始して以来3番目の多さで、うち約半数は0歳0日での死亡 9割は病院にも行政にもつながっていない状況だった 記事を読む