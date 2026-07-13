「自分には似合わないかも」「派手見えしそうで怖い」などのイメージから、柄シャツを避けていませんか？この夏は、柄そのものを主張するのではなく、シンプルなアイテムと組み合わせて抜け感をつくる着こなしがポイント。だからこそ、大人世代であっても難しく考える必要はありません。今回は、そのまま真似しやすく、今っぽく見える柄シャツコーデを３つ紹介します。ブルーストライプシャツ × 白ワイドパンツ柄シャツ初心者にお