坂出警察署 香川県坂出市の駐車場に止めた車の中で、2歳の息子の顔を殴ってけがをさせたとして、父親が3日、逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、坂出市の会社役員の男（43）です。 警察によりますと、男は2026年6月25日午後5時50分ごろ、坂出市の駐車場に止めた車の中で2歳の息子の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、全治12日間のけがをさせた疑いが持たれています。 7月2日、警察が児童相談所から「虐待の恐