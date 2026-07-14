放課後に小学生を預かる「学童保育」を利用している児童が初めて160万人を超え、過去最多となりました。待機児童は2年連続で減少しましたが、1万4千人を超えています。こども家庭庁の調査によりますと、共働き家庭などの小学生が放課後を過ごす放課後児童クラブ、いわゆる「学童保育」の利用者は、今年5月時点の速報値で160万2037人に上り、前の年から3万1392人増えて過去最多となりました。一方、利用できなかった待機児童は、前