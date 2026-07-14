本連載では日本の地震防災の課題についてお伝えしているが、とりわけ地震防災に関して致命的な盲点の一つが、寒さ、暑さといった「季節のリスク」である。真冬の寒さによるリスクについては「「南海トラフ地震臨時情報」と違って、政府はなぜ厳冬期の八戸で「事前避難」を求めなかったのか…じつは恐ろしい寒冷地特有の「命のリスク」の記事で紹介した。厳冬に対するリスクは主に寒冷で積雪が多い北日本を中心とした課題だ。しかし