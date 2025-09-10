映画『トロン：アレス』より、主演ジャレッド・レトが初めて「トロン」シリーズ参加への思いを明かし、第1作『トロン』からケヴィン・フリンを演じるジェフ・ブリッジスがシリーズの進化を絶賛する特別映像が解禁された。【動画】『トロン：アレス』キャスト＆監督が明かす制作の裏側これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた「トロン」シリーズ。しかし、最新作『トロン：アレス』で描かれるのは、