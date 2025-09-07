今夏、夢の移籍を果たしたが、その夢は早くも終わりを迎えることになるのかもしれない。スペインメディアの報道を引用した『THE Sun』によると、今夏マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナに移籍したマーカス・ラッシュフォードにイングランド復帰の可能性があるようだ。ラッシュフォードはバルセロナ加入からすでに3試合に出場しているが、そのパフォーマンスはバルセロナ首脳陣を納得させるレベルにないという。『el nacio