ロシアのプーチン政権は、第2次世界大戦で日本に勝利してから80年となる今年、記念行事を行うなどして、北方領土の支配を正当化する動きも強めています。ロシア・ウラジオストクで開催中の東方経済フォーラム。極東への投資促進などを狙うイベントですが、今年は色合いに変化も。平山晃一記者（NNNウラジオストク）「会場では、日本への戦勝80年を記念する展示も設置されていて、こちらでは、千島列島のシュムシュ島での戦果をアピ