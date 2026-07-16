大量のコメ余りで危機的な状況だ。【もっと読む】民間在庫量が過去最多、強まる先安感にコメ業界複雑…消費者安堵の裏で生産者が大量離農の恐れ自民党の水田農業振興議員連盟は14日、昨春から1年かけて放出された備蓄米の早期買い戻しを政府に要望する緊急決議をまとめた。会長の小野寺五典税調会長はコメが供給過多に陥っている状況を念頭に「コメの需給が安定し、農家が再生産できる取引価格となることが重要だ」と話した。