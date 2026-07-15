国連のウクライナ人権監視団は14日、先月の民間人の死傷者数が2283人にのぼり、2022年4月以降、月別で最多になったと発表しました。【映像】白煙を上げて燃える建物国連のウクライナ人権監視団によりますと、先月、ロシア軍の攻撃で民間人293人が死亡、1990人がけがをしたということです。死傷者数は全面侵攻が始まった直後の2022年4月以降、月別で最多だったとしています。また、2026年の上半期の民間人の死傷者数は9374