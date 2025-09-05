サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、滑り止め付きの広いステップと手すりで安全に使え、折りたたむと厚さ6.5cmと省スペースに収納できる。従来のホワイト・ブラックに加え、追加色となるレッド「150-SNCH047R」を発売した。■新色レッドで3色展開に従来のホワイトとブラックに加え、鮮やかなレッドが仲間入りした。空間のアクセントになるカラーで、用途やインテリアに合わせて選べる楽しさが