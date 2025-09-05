隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、滑り止め付きの広いステップと手すりで安全に使え、折りたたむと厚さ6.5cmと省スペースに収納できる。従来のホワイト・ブラックに加え、追加色となるレッド「150-SNCH047R」を発売した。
■新色レッドで3色展開に
従来のホワイトとブラックに加え、鮮やかなレッドが仲間入りした。空間のアクセントになるカラーで、用途やインテリアに合わせて選べる楽しさが広がります。家庭でもオフィスでも、機能とデザインを両立した脚立として活躍する。
■安心の滑り止め付きステップ
広めのステップには樹脂製滑り止めを採用。足をしっかり固定できるので、高所での作業も安心。さらに手すり付きで、上り下りの際も体を支えながら使える安全設計。日常のちょっとした作業に頼れる存在だ。
■厚さ6.5cmの省スペース収納
折りたたむと厚さわずか6.5cm。家具の隙間や壁際など、ちょっとしたスペースに収納できる。頻繁に使う方でも置き場所に困らず、必要な時だけサッと取り出せる便利さが魅力だ。
■移動しやすく、床にもやさしい
約4.7kgの適度な重みで安定感がありつつ、持ち手付きで移動もラクラク。さらに滑り止めは床を傷つけにくい仕様のため、フローリングでも安心。使いたい場所へ気軽に運んで活用できる。
■頼れる耐荷重150kgの安心設計
スチール製フレームを採用し、耐荷重は約150kg。頑丈な構造で、体格の大きな方でも安心して使用できる。掃除や収納作業、ちょっとした高所作業まで、幅広く対応できる頼もしさがある。
■製品仕様
■スリムな折りたたみ脚立「150-SNCH047R」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
■新色レッドで3色展開に
従来のホワイトとブラックに加え、鮮やかなレッドが仲間入りした。空間のアクセントになるカラーで、用途やインテリアに合わせて選べる楽しさが広がります。家庭でもオフィスでも、機能とデザインを両立した脚立として活躍する。
■安心の滑り止め付きステップ
広めのステップには樹脂製滑り止めを採用。足をしっかり固定できるので、高所での作業も安心。さらに手すり付きで、上り下りの際も体を支えながら使える安全設計。日常のちょっとした作業に頼れる存在だ。
■厚さ6.5cmの省スペース収納
折りたたむと厚さわずか6.5cm。家具の隙間や壁際など、ちょっとしたスペースに収納できる。頻繁に使う方でも置き場所に困らず、必要な時だけサッと取り出せる便利さが魅力だ。
■移動しやすく、床にもやさしい
約4.7kgの適度な重みで安定感がありつつ、持ち手付きで移動もラクラク。さらに滑り止めは床を傷つけにくい仕様のため、フローリングでも安心。使いたい場所へ気軽に運んで活用できる。
■頼れる耐荷重150kgの安心設計
スチール製フレームを採用し、耐荷重は約150kg。頑丈な構造で、体格の大きな方でも安心して使用できる。掃除や収納作業、ちょっとした高所作業まで、幅広く対応できる頼もしさがある。
■製品仕様
■スリムな折りたたみ脚立「150-SNCH047R」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム