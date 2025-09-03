岐阜市の名鉄岐阜駅前で演説していた県議会議員に暴行を加えた疑いで、79歳の男が現行犯されました。警察によりますと、住所・職業不詳の自称・土屋宮敏容疑者(79)は3日午前7時過ぎ、名鉄岐阜駅前で街頭演説をしていた伊藤正博岐阜県議(74)の胸ぐらを掴んだ暴行の現行犯で逮捕されました。土屋容疑者は酒に酔っていて、面識のない伊藤県議に「何でここで演説しているんか」などと因縁をつけていたということです。調べに対