岐阜県中津川市で帰宅途中の男子高校生がクマに襲われけがをしました。 中津川市によりますと、2日午後7時15分ごろ、中津川市坂下で帰宅途中の高校1年の16歳の男子生徒がクマに頭と背中をひっかかれ、けがをしました。 命に別状は無いということですが、クマはそのまま逃げ市と警察が周辺のパトロールを実施しています。 市は近隣の小中学校の児童や生徒の保護者らに対して、3日の登校時は車で送るよう要請しました。現場