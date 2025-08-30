昨年のワールドシリーズで胴上げ投手にレッドソックスは29日（日本時間30日）、ウォーカー・ビューラー投手をリリースしたと発表した。昨年までドジャースに所属し、ワールドシリーズでは胴上げ投手となっていた。ビューラーは2年目の2019年に14勝、2021年に16勝をマーク。トミー・ジョン手術を経て、昨年に復帰。16試合に登板して1勝6敗、防御率5.38だった。ポストシーズンでは4試合に登板し、ワールドシリーズ第5戦では9回に