お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。自身のネタの「ヒーハー」に対する疑惑を否定した。小杉は尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」について「初期のファンの人がずっと思っていることが1個あると思うんだけど」と話し始め「俺ヒーハーって言うてるやんか。イワンコフもヒーハー言うてるねん。俺、みんなからイワンコフからヒーハーパ