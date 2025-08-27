3Aで3度目の登板は4回途中3失点で降板ドジャースの佐々木朗希投手が、26日（日本時間27日）に3Aオクラホマシティの一員として、3Aメンフィス戦に先発。初回は制球に苦しみ先制を許すと4回は3連打で失点。最速98.8マイル（約159キロ）をマークするも、4回途中3失点で降板した。佐々木は初回、四球と安打でピンチを招くと犠飛で先制点を許した。2回以降は相手打線を無失点に抑えるも4回2死から3連打を浴びて失点。続く打者に四球