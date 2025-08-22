観光地としても知られる静岡・下田市の廃虚となっていたホテルで20日、行政代執行が始まりました。行政代執行とは、適切な管理を行わない所有者に代わって、自治体が問題の改善を図る措置。今回、その対象となったのは国道沿いにある下田富士屋ホテルです。1962年に開業したのち、経営不振などで2001年に廃業。その後21年間にわたって管理されず放置されてきました。下田市建設課・佐々木豊仁課長：所有者には建物の適切な管理を再