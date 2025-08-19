フィリピンで邦人2人が射殺された事件 別の日本人が実行犯らに殺害を依頼かFNNプライムオンライン

フィリピンで邦人2人が射殺された事件 別の日本人が実行犯らに殺害を依頼か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フィリピンの首都マニラで日本人男性2人が射殺された事件
  • フィリピン当局は旅行ガイドらフィリピン人の男2人を逮捕した
  • その後、別の日本人が男らに殺害を依頼した疑いがあると分かったという
記事を読む

