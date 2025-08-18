フランス・クロワ市に本社を置く倉庫自動化ロボティクス企業Exotec SASの完全子会社であるExotec Nihon株式会社は、2025年9月10日（水）から12日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」に出展する。本展示会は「物流を止めない。社会を動かす。」をテーマに、最新の物流機器やシステム、情報が一堂に集まり、交易振興や技術向上、情報提供、人材交流の促進を目的としている。