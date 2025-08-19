Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ドライブレコーダーは「もしも」に備える保険のようなものです。でも、その設置が大がかりだと、つい後回しにしてしまいがち。配線工事の手間やコストを考えると、週末しか出番のないクルマには、どうにもオーバースペックに映ります。そこで注目したいのが配線不要、工具不要の「Peta Came