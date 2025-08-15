ニューストップ > ガシャポン「ちいかわ ならぶんです。3」が8月第5週に発売水遊びをす… HOBBY Watch ガシャポン「ちいかわ ならぶんです。3」が8月第5週に発売水遊びをするちいかわたちが登場 2025年8月15日 12時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 バンダイはカプセルトイ""ちいかわならぶんです 3""を8月第5週より発売する ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめ、古本屋とモモンガが登場する 記事を読む おすすめ記事 【水族館のいきもの】かわいいだけじゃない、癒しとボリューム満点のぬいぐるみ！ 2025年8月10日 12時30分 佐野勇斗、家族とのプリクラ公開！ 「仲良し家族素敵」「みんな似てる！」と反響 2025年8月15日 10時20分 小林勝也「40歳ちかく年の離れた杉村春子さんとの共演は、僕の密かな財産。今は文学座の研究生たちの芝居の演出を楽しんで」 2025年8月11日 12時29分 松本まりかと安田顕の水中キスに高橋メアリージュンの絶叫 『奪い愛、真夏』の恐怖と笑い 2025年8月9日 1時0分 大谷翔平、３戦連発４２号なるか 古巣エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」スタメン入り…１１勝目を期す山本由伸が先発 2025年8月12日 7時31分