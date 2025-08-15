ガシャポン「ちいかわ ならぶんです。3」が8月第5週に発売水遊びをするちいかわたちが登場HOBBY Watch

ガシャポン「ちいかわ ならぶんです。3」が8月第5週に発売水遊びをするちいかわたちが登場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • バンダイはカプセルトイ""ちいかわならぶんです
  • 3""を8月第5週より発売する
  • ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめ、古本屋とモモンガが登場する
