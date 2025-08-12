新庄監督も13奪三振とモイネロの好投には完敗の姿勢を見せた(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext日本ハムは後半戦の一つの山場とされていた週末の敵地のソフトバンク3連戦を3連敗と落とし、ゲーム差は「4」まで開いた。まさに完敗だった。3連戦で奪った得点はわずか「2」。初戦から有原航平、リバン・モイネロ、大関友久と小久保裕紀監督も「天王山」と認め、3本柱をつぎこむ中、日本ハムはなかなかチャンスを作れず、苦しい戦いを強