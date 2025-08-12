Internet Archiveはインターネット上のあらゆるコンテンツをアーカイブするWayback Machineを運営しており、ソーシャル掲示板・Reddit上のコンテンツもアーカイブ対象となっています。しかし、スクレイピングを禁止しているRedditのコンテンツを、Wayback Machineのアーカイブ経由でAIのトレーニングに利用する企業が存在することがわかり、RedditがWayback Machineによるコンテンツのアーカイブをブロックし始めたことが明らかに