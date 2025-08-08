卓球のWTTチャンピオンズ横浜男子シングルス1回戦で、世界ランキング20位の松島輝空が同22位のイ・サンス（韓国）に逆転勝利を収めた。松島はデュースまでもつれた第1ゲームを16-18で失うと、続く第2ゲームも競り負け9-11で落とす。後がなくなったもののここから流れは松島へ。第3、4ゲーム（11-8/11-6）を連取してタイに戻すと、勢いそのままに第5ゲームも11-7で奪い、逆転で2回戦進出を決めた。中国の卓球ファンからは「0-2から