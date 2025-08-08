暑くて食欲の落ちる夏、大人も子どもも栄養バランスのいい食事でのりきりたいですよね。 とくに、子どもは好き嫌いも多く、なかなか献立を考えるのが難しいもの。アンケート※によると、夏休みの子どもの食事の準備に負担を感じている親は、じつに89％。栄養バランスが整った食事の用意が難しい、と感じている人は50％にもなるのだとか。※ゼスプリ 夏休み期間中の子供の食事調査８小中学校の母親1000名を対象とするWEB調査、2025