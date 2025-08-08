から揚げの下味にキウイの皮⁉肉が柔らかジューシーになる技＆夏休みのヘルパ料理レシピ

暑くて食欲の落ちる夏、大人も子どもも栄養バランスのいい食事でのりきりたいですよね。 とくに、子どもは好き嫌いも多く、なかなか献立を考えるのが難しいもの。アンケート※によると、夏休みの子どもの食事の準備に負担を感じている親は、じつに89％。栄養バランスが整った食事の用意が難しい、と感じている人は50％にもなるのだとか。

※ゼスプリ 夏休み期間中の子供の食事調査８小中学校の母親1000名を対象とするWEB調査、2025年7月実施）

「子どもたちに最高の給食メニューを」と日々取り組む、栄養教諭の松丸奨さんによると、給食メニューでは、栄養バランス、おいしさ、タイパ、コスパ、楽しさ、学び（食育）が大事で、家庭でもこの考えは応用できるとのこと。 そして果物、とくに栄養効率のよいキウイを食事に活用すると、手軽に〈ヘルパ（＝ヘルスパフォーマンス〉をアップさせることができるそう。

ゼスプリのプレスセミナー（2025年7月28日開催）。管理栄養士で、栄養教諭の松丸奨さんが、ご自身の経験や学校給食の現状、取り組みについて語ります。

キウイには毎日とりたい10種の栄養素がバランスよく含まれている、まさに果物の王様。

１個で１日の栄養バランスが整うというから、これは取り入れないはありません！

そのまま食べてももちろんおいしいキウイですが、子どもも喜ぶ、夏のキウイメニューをということで、松丸先生に教えていただいたのが、こちら！なんと、キウイの皮を下味に入れることで、からあげを柔らかく仕上げることができるのだとか。

夏のイライラ＆反抗期対策にも

『キウイの皮で下味をつけた唐揚げ』のレシピ

「暑いとどうしてもイライラしがち。お子さんが反抗期ならなおさらです。ポイントとなるのはじつは『たんぱく質＋子どもが好きなもの』です。なぜなら、たんぱく質に含まれる神経伝達物質の生成に必要な栄養素が不足することも、イライラの理由のひとつ。これをさりげなく防止しつつ、子どもの好きなからあげを食卓に並べることで、幸せホルモンの分泌を促せるといいですね」（松丸先生）

＜材料＞3〜4人分

鶏もも肉（からあげ用） ８個 ※ｇで表記できないか、先方に相談

グリーンキウイ 2〜3個

＜下味＞

しょうゆ 大さじ2

酒 大さじ1

みりん 大さじ1

鶏ガラスープの素 小さじ1

にんにくのすりおろし（チューブ） 3cm分

しょうがのすりおろし（チューブ） 3cm分

キウイの皮 2〜3個分

片栗粉 大さじ８

サラダ油

＜作り方＞

１ キウイは皮をむき、1cm程度の角切りにする。保存袋に鶏肉と下味の材料を入れ、袋を閉じて軽くもんでから5〜30分程度おく（長いほうがおすすめ）

２ 鶏肉を取りだして片栗粉をまぶす。フライパン（26cm程度）に高さ１cmほどの油を入れ、180℃※に熱し、きつね色になるまで揚げる。器に盛りキウイをかける。

※乾いた菜箸を入れてみたとき、また素材を油に入れているときに、細かい泡がシュワシュワッと上がってくる程度。

セミナーでは、松丸先生考案のレシピが他にも数多く紹介され、キウイおいしい楽しみ方の可能性を感じる会となりました。

デモストレ―ションで松丸先生が実際に作ってくれたキウイ料理。「白身魚のキウイソース」「キウイチヂミ」「簡単絶品キウイパイ」。どれも、新鮮なおいしさでした！

まだまだ夏は続きます。自分や家族の健康のためにも、キウイの〈ヘルパ〉料理を、毎日の食事に取り入れてみませんか？