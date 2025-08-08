ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は８日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「広陵高校暴力行為に野球部監督がコメント」が４位になったことを伝えた。この日は４万５６５２人がニュースを選び、ランキングが決定した。このニュースは、第１０７回全国高校野球選手権大会第３日で北北海道の旭川志峯と１回戦で対戦した広島の広陵の中井哲之監督が