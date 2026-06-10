広陵高校野球部の暴力問題を巡り、中井哲之元監督が辞表を提出したことが複数の関係者への取材で分かりました。 広陵高校野球部を巡っては2025年1月に発生した部員間の暴力事案について、第三者委員会が2026年5月「複数の上級生による集団暴行があった」と認定。中井元監督の指導責任についても指摘した上で、野球部に関与しないよう求めていました。 学校は元監督の処遇について「理事会で審議する」としていまし