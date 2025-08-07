◆パ・リーグ日本ハム０ー２西武（７日・エスコン）西武は投手戦を制し連敗を３でストップ。先発・今井達也投手が７回を投げ１安打、今季５度目の２桁となる１１奪三振無失点の力投で７勝目を手にした。自身にとって６月１７日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来、約２か月ぶりの白星となった。この日の最速は１５７キロをマーク。両軍無得点の４回、四球と味方失策で無死一、二塁として迎えたレイエスとの勝負。１５４キロ直球から始