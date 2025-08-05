フジテレビの元女性アナウンサー（以下、Aさん）とのトラブルをめぐり、今年1月23日に芸能界を去った元タレントの中居正広氏（52）。3月31日には同局が設置していた第三者委員会が公表した調査報告書のなかで、WHO（世界保健機関）の定義に基づきAさんに対する「業務の延長線上の性暴力」を認定していたが、一連の問題は別の企業の“教材”としても用いられていたようだ。その企業とは、JR東日本グループの人材サービス会社「JR東