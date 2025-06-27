「ねえねえ、見て見て〜」という声が聞こえてきそう。手をあげるように前足を上げ、上目遣いで少年のように肉球を自慢するキュートなワンちゃんがSNSで話題になりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】話題になったのは、福岡生まれで大阪在住のチワックスの3歳の男の子、モコナモドキ君です。飼い主さんによると、チャームポイントは大きな耳とベビーフェイス、つぶらな瞳。人間の男の子にも負けない、表情