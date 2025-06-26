ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤¬´Ú¹ñ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Î»ëÄ°¤ª¤è¤ÓÎ®ÉÛ¤ò¡Ö¹ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¡×¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¸·¤·¤¤½èÈ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢Òù¶ÀËÌÆ»²ñÇ«¡Ê¥Õ¥§¥ê¥ç¥ó¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¡¦Î®ÉÛ¤·¤¿20Âå¤Î½÷À­¤¿¤Á¤¬½Å·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤â¶¯À©ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ÎÒù¶ÀËÌÆ»¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñÇ«»Ô¤Ë½»¤àA¤µ¤ó¤Ï¡¢Í§¿ÍB¤µ¤ó¤«¤é¼Ú¤ê¤¿SD¥«¡¼¥É¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¡¢K-POP¤òÄ°¤¤¤Æ