緑茶の茶葉を焙煎して作る「ほうじ茶」は、豊かな香りとすっきりとした喉越しが魅力です。お菓子やご飯に使うと、ひと味違ったおいしさに出会えます。そこで今回は、ほうじ茶を使ったスイーツ＆ご飯レシピ8選をお届け！近年話題のほうじ茶スイーツから、やさしい味わいの茶飯や茶粥まで、幅広く楽しめるレシピを集めました。ほうじ茶の新しい活用法にチャレンジしてみてくださいね！■【香り豊か】ほうじ茶プリンほうじ茶がほんの